Koppel dat gevangenisverpleegster wurgde met haar eigen jas is op weg naar assisen

Turnhout - Het onderzoek naar de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Grobbendonk is helemaal afgerond. Het gerecht in Turnhout wil het verdachte koppel Marco L. (44) en Ashley V.D.V. (34) uit Herentals voor het hof van assisen brengen.

Christine Lenaerts werd op 26 april vorig jaar dood teruggevonden in de bosjes langs het kanaal in Olen. Ze was gewurgd met haar eigen jas. Haar moordenaars, Marco en Ashley, had ze leren kennen in de gevangenis van Antwerpen waar zij als verpleegster werkte. Ashley zat er opgesloten, maar kreeg penitentiair verlof. Toen ze tijdens dat verlof ruzie kreeg met haar vriend Marco L. - ook een beruchte ex-gedetineerde - kreeg ze onderdak bij Christine Lenaerts. Die gastvrijheid moest de alleenstaande verpleegster met haar leven bekopen. Ze werd ontvoerd en gewurgd omdat het koppel haar geld wilde.

Marco en Ashley sloegen nadien op de vlucht, maar werden gearresteerd in Spanje. De raadkamer in Turnhout heeft het dossier vrijdag overgemaakt aan het parket-generaal in Antwerpen, met het oog op een verwijzing naar het hof van assisen. Daar riskeert het koppel levenslang.