Liesbeth Homans (N-VA) in poleposition om Geert Bourgeois te vervangen als minister-president

Wat als Geert Bourgeois op 2 juli de eed aflegt in het Europees Parlement en er nog geen nieuwe Vlaamse regering is? Bourgeois kan de twee functies niet combineren, dus moet hij vervangen worden als minister-president.

Achter de schermen wordt al druk gespeculeerd wie in zijn voetsporen mag treden, maar officieel is er nog geen sprake van een stoelendans. “Er kan pas een beslissing genomen worden als er officieel een vacature is”, klinkt het op het kabinet-Bourgeois. Dus moet de Vlaamse Regering na dinsdag 2 juli zo snel mogelijk samenkomen en “onderling uitmaken wie de nieuwe minister-president wordt”.

Bij een tijdelijke vervanging was die eer de voorbije jaren weggelegd voor Hilde Crevits (CD&V). Wordt zij straks de eerste vrouwelijke minister-president? “Nu ligt het anders”, klinkt bij N-VA. “Hier gaat het om een permanente vervanging. En dan is het logisch dat die functie binnen de partij blijft.” Philippe Muyters heeft het meeste anciënniteit van de overgebleven N-VA’ers, maar hij is geen vice-minister-president. Liesbeth Homans is dat wel, dus schuift zij begin juli in principe een rang op om de allereerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen te worden. Tenzij Bart De Wever – of een andere N-VA’er – toch nog voor 2 juli een nieuwe Vlaamse regering in het zadel krijgt.