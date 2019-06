Trump slaat opnieuw hele wereld met verstomming met bizarre tweet: “De maan is een deel van Mars”

Trump stuurde vrijdagavond een tweet de wereld in, waarin hij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een gebrek aan ambitie verweet: “Met alle geld dat we eraan besteden, zou NASA het NIET moeten hebben over naar de maan gaan - Dat hebben we 50 jaar geleden al gedaan. Ze zouden zich op de veel grotere dingen die we doen moeten focussen.”

LEES OOK. NASA gooit deuren van Internationaal Ruimtestation open voor toeristen

Waarna de bizarre zinsnede “Waaronder Mars (waarvan de maan deel uitmaakt), Defensie en Wetenschap!’ volgde.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!