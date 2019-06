Belgische xtc zuiverste van Europa en dat kan heel gevaarlijk zijn

Xtc-tabletten zijn in België zuiverder dan elders in Europa. Foto: blg

In de gemiddelde xtc-pil zit in België een dosis die drie keer hoger is dan wat nodig is om een effect te voelen. Nergens anders in Europa is de dosis zo hoog. Daardoor lopen gebruikers een grotere kans dat het fout afloopt.

182 milligram MDMA per tablet, dat is de gemiddelde dosering die werd teruggevonden in onderschepte xtc-tabletten in België. Nergens anders is de dosis zo hoog, zo staat in het Europese drugsrapport.

“Om het gehoopte effect te voelen, is er toxicologisch gezien een dosis van 50 tot 125 milligram nodig”, zegt Nele Samyn, diensthoofd Toxicologie bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), dat onder meer de in België ontdekte drugslaboratoria onderzoekt. “De dosissen die we nu zien, zijn dubbel zo hoog als twintig jaar geleden. Gebruikers riskeren leverfalen.”

De hoge dosering is wellicht het gevolg van de hoge beschikbaarheid en de lage prijs. Vooral in België, Nederland en Polen worden op grote schaal drugslaboratoria opgerold. Ook de cocaïne in ons land is erg zuiver.