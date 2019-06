Club-voorzitter Bart Verhaeghe legt functies neer bij de KBVB. Op naar vrouwelijke voorzitter?

Bart Verhaeghe (54) stapt op als ondervoorzitter van de Belgische voetbalbond. Dit kan ervoor zorgen dat de KBVB met Mieke De Clercq (57) voor het eerst in zijn geschiedenis een vrouwelijke (kandidaat-)voorzitter krijgt.

Het vertrek van Verhaeghe kan voor nog meer ingrijpende wijzigingen aan de top van de voetbalbond zorgen. Op zaterdag 22 juni zijn het voorzittersverkiezingen. Huidig voorzitter Gerard Linard (76), Franstalig en vertegenwoordiger van de amateurs, is sowieso geen kandidaat meer wegens de leeftijdslimiet overschreden. Met Verhaeghe als ondervoorzitter was er een Nederlandstalige afgevaardigde van de Pro League in de top van de voetbalbond. Daarom voorzag men een tegenpool als voorzitter, met name een Franstalige afgevaardigde van de amateurs. Nu de voorzitters- en ondervoorzittersfunctie vacant is, is alles te herzien.

De enige officiële kandidaat tot hiertoe is Gilbert Timmermans, de 74-jarige voorzitter van de Vlaamse amateurvleugel. Maar ook Mieke De Clercq (57), lid van de raad van bestuur van de voetbalbond, wordt naar voren geschoven als kandidaat-voorzitter. De aandeelhoudster en bestuurster van Zulte Waregem is Nederlandstalig en vertegenwoordigt de Pro League. De Clercq maakt bij de KBVB een blitzcarrière door want ze is pas anderhalf jaar geleden lid geworden van het Uitvoerend Comité. Ook al als eerste vrouw. Ze maakte een goede indruk wegens haar financiële kennis en kreeg al snel een zitje in de raad van bestuur. Ze ziet een kandidatuur best zitten maar wil eerst met de Pro League overleggen. De derde kandidaat die wordt genoemd, is Philippe Godin, bestuurder van de Waalse amateurvleugel ACFF.

Werk is af

Bart Verhaeghe verlengt zijn mandaat dus niet. “Het werk is af”, zegt hij. Er kunnen nog andere redenen worden aangedragen. Zijn voorstel om de competitie-opzet te wijzigen werd gekelderd en hij heeft plannen om de tv-rechten individueel te verkopen. Hetzelfde wordt gedacht van Marc Coucke, die recentelijk ook opstapte als voorzitter van de Pro League.

Met het vertrek van de voorzitter van Club Brugge komt een einde aan de dubbelzinnige situatie waarbij zijn twee petjes voor onderhuidse kritiek bij de andere clubleiders zorgde. Tegelijkertijd kan niemand ontkennen dat Verhaeghe heel wat in gang zette bij de bond. Samen met voorzitter Gerard Linard zorgde hij ervoor dat de rode cijfers zwarte cijfers werden. Van min 8 miljoen euro in 2016 naar plus 13 miljoen euro dit jaar. Hij professionaliseerde de bond en de omkadering rond de nationale ploegen.

“Ik heb het gevoel dat mijn werk bij de voetbalbond voltooid is”, licht Verhaeghe zijn beslissing toe. “Er staat een professionelere structuur met een managementteam onder leiding van CEO Peter Bossaert. Ik heb mij bij de KBVB steeds ingezet in het belang van ons Belgisch voetbal. Positief en ter goeder trouw. De KBVB is klaar voor de toekomst. Ik dank iedereen voor het vertrouwen.”