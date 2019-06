Vraagt Marc Coucke je om te investeren in Bitcoins? Niks van geloven

Heeft Marc Coucke u onlangs gevraagd te investeren in Bitcoins? Niks van geloven, waarschuwt de man zelf via Twitter: oplichters misbruiken zijn naam om mensen in de val te lokken. Sinds kort circuleren in ons land namelijk mails en berichten op sociale media, waarin de flamboyante ondernemer de lof zingt van de Bitcoin.

Coucke spreekt in zijn tweet van ‘fake news’ en een ‘hoax’.

“Ik ben succesvol geworden omdat ik snel en zonder aarzeling nieuwe kansen grijp. En op dit moment verdien ik het meeste geld met een programma voor het automatisch handelen in cryptovaluta dat Bitcoin Investor heet. Het is de grootste kans die ik in mijn hele leven heb gezien om snel een klein fortuin op te bouwen. Ik druk iedereen op het hart om snel gebruik van deze kans te maken voordat banken deze mogelijkheid blokkeren.” Dat zou Coucke volgens de berichten gezegd hebben in het RTBF-programma On n’est pas des pigeons.

“Fake News of the day”, tweet Coucke. “AUB, geloof die mails niet. Klik zeker niet op de link in de mails.”