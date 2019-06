Elf arrestaties verricht en 151 kg cocaïne gevonden in onderzoek naar wapentrafiek

Brussel -

De sectie groot banditisme van de federale gerechtelijke politie van Brussel heeft op woensdag 5 juni in de vroege ochtend elf arrestaties verricht in een onderzoek naar een criminele organisatie die actief was in een internationale wapentrafiek, meldt het Brussels parket in een persbericht. In een Brussels appartement werd ook nog 151 kilogram cocaïne aangetroffen.