Circus gooit dieren buiten … en haalt ze weer binnen met hologrammen

Het Duitse Circus Roncalli gooide het na dertig jaar over een andere boeg en trakteert zijn publiek nu op levensechte 3D-dieren die acrobatische kunstjes uitvoeren. Moderne hologrammen van olifanten, paarden, clowns en een gigantische goudvis verbluffen de toeschouwers. Inspiratie haalde de eigenaar uit een hologram van de rockster Prince die naast Justin Timberlake optrad tijdens de Superbowl in 2016. Met de keuze voor 3D-dieren is de jarenlange discussie in Duitsland over het verbod op (wilde) dieren op de piste alvast van de baan bij Roncalli.