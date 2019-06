Moord op Duitse politicus die voor migratie was, wordt toegejuicht op het internet

“Cynisch, smakeloos, afgrijselijk, in elk opzicht weerzinwekkend.” De Duitse president Frank-Walter Steinmeier stak zijn afschuw niet onder stoelen onder banken over wat zich in zijn land afspeelt na de gewelddadige dood van Walter Lübcke. De christendemocraat is vorig weekend aangetroffen in zijn tuin met een schotwond in het hoofd. Alsof dat nog niet erg genoeg is, ontstond online een hetze tegen de man omwille van zijn zachte migratiestandpunten. Onder meer op Youtube werd de man uitgescholden voor “rat” en “smerig zwijn”.

De Duitse politie onderzoekt nu niet alleen de dood van Lübcke, maar gaat ook na of zijn belagers op het internet strafbare feiten hebben gepleegd. Op verschillende plaatsen in de Duitse stad Kassel heeft de politie invallen gedaan bij die verspreiders van haatberichten. Lübcke is eerder al het mikpunt geweest op sociale media, vanuit extreemrechtse hoek. De politie gaat uit van een moordaanslag op de man en zoekt de schutter in diezelfde rechtse kringen.