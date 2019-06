Vermoord na enkele “rare blikken”: haartje vormt mogelijk sleutel tot oplossing van 19 jaar oude cold case

Sint-Niklaas / Beveren-Waas / Buggenhout - Het onderzoek naar de moord op Jens De Block uit 2000 staat mogelijk opnieuw voor een doorbraak. In het dossier is een negentien jaar oud haartje opgedoken dat op de plaats van de moord was aangetroffen. DNA-onderzoek moet aantonen van wie het is.

De moord op Jens De Block (29) uit Kieldrecht bijna twintig jaar geleden aan een garagebox op de Houtbriel in Sint-Niklaas staat mogelijk op het punt om opnieuw een van haar lang bewaarde geheimen prijs te geven. Nadat in april dit jaar na nieuw onderzoek het DNA van Jurgen R. (43) uit Buggenhout bleek te matchen met een afdruk op het bierglas waarmee het slachtoffer was gestoken, is er nu ook een haartje uit het dossier gevist. Dat was tijdens het sporenonderzoek meteen na de feiten aangetroffen op de plaats waar De Block werd vermoord.

Of de ondertussen negentien jaar oude lok op het lichaam van het slachtoffer was aangetroffen dan wel op een voorwerp, is niet duidelijk. Wat wel vaststaat, is dat het haartje de sleutel kan zijn tot de finale oplossing van de moord. Vooral als zou blijken dat het haar afkomstig zou zijn van Yves H. (47) uit Buggenhout, de tweede verdachte. Hij werd door Jurgen R. aangeduid als de effectieve moordenaar van Jens De Block, maar ontkent zelf elke betrokkenheid.

Jurgen R. (links) en Yves H.

Al in de cel

Yves H. zit momenteel een celstraf van dertig jaar uit voor de moord op Eric Van Spittael in 2010. Ook Jurgen R. werd veroordeeld in diezelfde zaak, maar kwam er vanaf met twee jaar cel wegens lijkverberging. Beiden zijn ondertussen officieel in verdenking gesteld van de moord op Jens De Block en aangehouden.

Volgens de verklaringen van Jurgen R. zat hij die bewuste 22 oktober 2000 samen met Yves H. in hun stamkroeg in de Sacramentstraat in Sint-Niklaas. De twee waren al lange tijd vrienden en waren bekende gezichten in het extreemrechtse milieu. Toen Jens De Block, die die avond ook in het café zat, een paar “rare blikken” wierp naar Yves H., zouden volgens Jurgen R. bij hem de stoppen zijn doorgeslagen. Yves H. zou het slachtoffer achternagelopen zijn en hem hebben vermoord op een parkeergarage achter de hoek op de Houtbriel. Jurgen R. was er naar eigen zeggen bij toen de feiten plaatsvonden, maar beweert dat het Yves H. was die Jens De Block de fatale messteek toediende. Uit de lijkschouwing was gebleken dat het slachtoffer om het leven was gekomen door het openhalen van een slagader met een mes. Een deel van dat mes werd teruggevonden, maar daarop zaten geen DNA-sporen van Jurgen R. Die zaten wel op een afgebroken bierglas dat bij het lijk lag.

De resultaten van het DNA-onderzoek van het teruggevonden haartje zijn voorlopig nog niet bekend.