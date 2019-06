Russische staatstelevisie maakt eigen versie van hitreeks over Tsjernobyl: “Het was de schuld van de CIA”

“Als de Amerikanen een serie over de Russen maken, dan zal het wel niet de waarheid zijn.” Zo reageren de Russische media op de succesvolle Amerikaanse reeks Chernobyl. Die wordt overal lovend onthaald en daar zijn ze in Rusland niet blij mee. Volgens hen klopt het verhaal niet en dus gaan ze dan maar een eigen versie van de feiten verfilmen. Bij hen is de kernramp van Tsjernobyl de schuld van spionnen.