COMMENTAAR. Chef voetbal Ludo Vandewalle over de ambities van Vincent Kompany

De Rode Duivels spelen vanavond tegen Kazachstan een kwalificatiewedstrijd in hun EK-poule. Voor het eerst sinds het WK kan bondscoach Martinez over zijn sterkste ploeg beschikken, dus ook over Vincent Kompany. Chef voetbal Ludo Vandewalle becommentarieert de ambities van het boegbeeld van de Rode Duivels.