IEDEREEN IN DE BAN VAN HAZARD (Maar Martinez wil vooral Kazachstan niet onderschatten)

De Rode Duivels spelen een EK-kwalificatiematch tegen Kazachstan. Maar het hele land – neen, de hele wereld – is in de ban van de monstertransfer van Eden Hazard naar Real Madrid. Een pak Spaanse én buitenlandse media zakten af naar Brussel om een glimp op te vangen van de toekomstige Galatico en bondscoach Roberto Martinez te overdonderen met vragen over Hazard.

Of de vragen alstublieft ook eens over België en de match tegen Kazachstan konden gaan. Stefaan Van Loock, de perschef van de Rode Duivels, vroeg het meer dan één keer. De Spaanse journalist knikte gretig van ja. “Señor Martinez, Eden Hazard zit al aan 100 interlands voor België en is een echte leider...” Bijna stak Van Loock zijn duim op. Tot de man eraan toevoegde: “Kan hij dan nu de leider van Real Madrid worden?”

Hazard en Martinez.

Ach, soms moet een journalist zich in een bocht wringen en creatief zijn. Roberto Martinez is natuurlijk zelf een Spanjaard en dan blijf je best joviaal tegen je landgenoten. “De kracht van Eden is zijn sterke persoonlijkheid”, aldus Martinez. “Ook nu is hij erg relaxed. Wat mij het meest aan hem verbaast, is zijn regelmaat. Hazard laat zich niet beïnvloeden door emoties. In deze tijden laten voetballers zich nogal snel leiden door sociale media en zo, maar Eden leeft simpelweg voor het voetbal zelf. Net als zijn hele familie. Hij speelt constant op een hoog niveau. Eigenlijk is Eden Hazard een ouderwetse speler in een modern jasje. Als speler is hij ook altijd bereid zichzelf op te offeren voor een groep.”

Rugnummer 7

Zijn woorden werden gretig genoteerd. Zelf wil Eden Hazard nog niet praten over zijn transfer van 140 miljoen en hij amuseerde zich op training. De media moesten zich dus tevredenstellen met elk greintje info. Zo ging bijvoorbeeld al gretig rond dat Hazard in Bernabeu straks rugnummer 7 krijgt. Dat is zowaar het nummer van Real-iconen Ronaldo en Raul. “Ik begrijp wel dat jullie alles willen weten over Eden en Real, maar zijn overgang naar Real is al een jaar een thema”, temperde Martinez vervolgens. “Wij zijn nu vooral bezig met de interlands tegen Kazachstan en Schotland. We willen de punten thuishouden zodat we in oktober niet met het mes op de keel naar Kazachstan en Rusland moeten.”

Goed geprobeerd, maar zo snel laten journalisten zich niet afschepen. In het Spaans proberen de Real-journalisten te vragen wat Hazard zijn beste positie bij de Koninklijke zou zijn. Linksbuiten zoals Ronaldo misschien? “Het is moeilijk om zijn beste positie te bepalen. Het zou zonde zijn om Eden vast te pinnen op één plaats. Hij ontplooit zich het best in een vrije offensieve rol. De ruimte ziet hij toch en hij heeft enorme kwaliteiten in één-tegen-éénsituaties. Maar hey, er zijn nog andere spelers dan Hazard, hé. Een week geleden speelden nog vier van mijn jongens de Champions League-finale.”

Met nog enkele andere raspaardjes.

Afleidingspoging nummer 3: verleg de aandacht. “De glimlach van Divock en het vertrouwen dat hij uitstraalt: dat is ongelofelijk”, vertelde Martinez over Origi, die scoorde in de CL-finale. “Jan Vertonghen en Toby Alderweireld waren ontgoocheld na de verloren finale, maar mogen trots zijn op hun parcours met Tottenham. Simon Mignolet weet dan weer hoe belangrijk hij was als tweede keeper bij Liverpool.”

En toch was er nog een omwegje richting Eddie Hazard mogelijk. Roberto Martinez moet toch begrijpen hoe belangrijk zo’n toptransfer is, want de bondscoach zelf werd een week geleden nog hardnekkig gelinkt aan Barcelona. “Ach dat is weer zo’n onnodige vraag. Ik heb een contract bij België tot na het EK en daarop ligt mijn focus. Oké, in het voetbal kan een contract snel wijzigen als twee partijen met elkaar praten, maar als derde partij was ik niet betrokken.”

Hazard-hype

Saai antwoord, weg van Eden Hazard. Dan toch maar even over de komende interlands praten? De Duivels begonnen aan de EK-kwalificatie met 6 op 6 tegen Rusland en Cyprus. Nu willen ze twee thuiszeges behalen tegen Kazachstan en Schotland. Zeker omdat Martinez door de terugkeer van Kevin De Bruyne over zijn allerbeste selectie sinds het WK beschikt. “Veel opties hebben is een luxe”, besloot de bondscoach. “Maar laten we Kazachstan niet onderschatten. Elke keer opnieuw is er wel een groot land dat een toernooi mist, zoals Nederland en Italië op het WK. Dat mag ons niet overkomen. We mogen niet te zelfzeker zijn en moeten ook klinisch voetballen.”

Tja, met een toekomstige Real-ster als Eden Hazard mag dat toch echt geen probleem zijn. Zelfs de voetbalbond ging uiteindelijk mee in de Hazard-hype, want op hun sociale media werd een filmpje gepost waarin Batshuayi, Benteke, Fellaini, Kompany en broer Thorgan hun kapitein bejubelden. Niet voor zijn transfer naar Madrid, maar voor zijn 100 matchen bij de Rode Duivels. “Hazardinho, aanvoerder van de beste Belgische generatie ooit”, grijnsde Kompany. “Je laat ons dromen”, riep Thorgan.

Tijd om het Koning Boudewijnstadion nog eens in vervoering te brengen.