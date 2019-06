Dit moet u weten over de Kazachen! Welkom, Rat en Merkel

Wat weet u over de nationale voetbalploeg van Kazachstan? Bitter weinig? Geen schande: de reusachtige ex-Sovjetrepubliek kon zich nog nooit kwalificeren voor een groot toernooi en bracht nog geen enkele voetballer van internationaal topniveau voort. Een gids door de desolate Kazakse voetbalsteppe.

Nummer 116

Kazachstan is qua oppervlakte het op acht na grootste land ter wereld, maar zet de Kazakse reus op een voetbalveld en hij verandert in een lilliputter. Op de FIFA-ranking schopte Kazachstan het nooit verder dan een 83e plaats in 2016. Drie jaar later is het alweer weggezakt tot de 116e plaats, tussen twee andere blind spots op de internationale voetbalkaart: Sierra Leone (115) en Mozambique (117). Stunten doet Kazachstan zelden of nooit, de recente 3-0-overwinning tegen Schotland even buiten beschouwing gelaten.

Eentje bij Beerschot

Georgy Zhukov.

Doet de naam Georgy Zhukov (24) nog een belletje rinkelen? Zo ja, proficiat met uw olifantengeheugen. Hij speelde in 2012-2013 welgeteld drie wedstrijden in onze Belgische competitie en kwam in 2013 ook drie keer in actie voor de Belgische U19’s. Zhukov werd geboren in Kazachstan, maar verhuisde – toen hij vijf was – samen met zijn familie naar Antwerpen, waar hij in de jeugdopleiding van Beerschot belandde. Op zijn 17de maakte de middenvelder zijn competitiedebuut bij Beerchot. Het seizoen daarop tekende Zhukov bij Standard, maar zijn definitieve doorbraak volgt pas na zijn terugkeer naar het vaderland. Als speler van FC Astana wint hij twee titels op rij en in 2015 bereikt hij zelfs poulefase van de Champions League. Datzelfde jaar maakt Zhukov ook definitief de keuze voor de Kazakse nationale ploeg.

De Turkse halfgod

De kapitein van de Kazakken is Islambek Kuat. Voor ons een nobele onbekende, maar in Turkije geniet de 26-jarige middenvelder de status van halfgod. De reden? Kuat hielp Turkije vier jaar geleden aan een ticket voor het EK 2016 als maker van het beslissende doelpunt tegen Letland (0-1). Door zijn doelpunt mocht Turkije als best geklasseerde derde rechtstreeks naar het EK. Zonder het zelf te weten was Kuat plots een volksheld in Turkije. Een delegatie Turkse fans reisde af naar Almaty om hem persoonlijk te bedanken en te overladen met cadeaus. Voetbalgekke Turken beloofden op sociale media hun kinderen zijn naam te geven en even was er zelfs sprake om een straatnaam in Istanboel naar hem te vernoemen.

Merkel speelt mee

Alexander Merkel (27) is de sterspeler én de vreemde eend in de bijt. De middenvelder heeft Duits bloed, een Duitse naam, groeide op in Duitsland en doorliep alle Duitse jeugdelftallen, maar komt nu dus wel uit voor Kazachstan, zijn geboorteland. Merkel is ook de enige speler in de selectie met wat ervaring in West-Europese competities. Hij begon zijn carrière bij AC Milan en speelde nadien nog in Engeland, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Momenteel is hij aan de slag bij Eredivisie-club Heracles Almelo. Enkel Zaynutdinov (FK Rostov in Rusland) speelt ook in het buitenland.

Alexander Merkel.

Mijlpaal Hazard

7 oktober 2011: in zijn 23ste interland voor België maakt Hazard zijn allereerste doelpunt voor de Rode Duivels tegen Kazachstan. Op assist van Mertens tekent Hazard voor de 2-0 in een overtuigende 4-1 -zege van de Belgen.

De erfenis van Storck

De bondscoach van Kazachstan is de relatief onbekende Michal Bilek. De 54-jarige Tsjech volgde in januari de Bulgaar Stoilov op. Een van zijn bekendere voorgangers is Bernd Storck. De Duitse trainer, die dit seizoen het mooie weer maakte bij Moeskroen, was van 2008 tot 2010 bondscoach van Kazachstan, maar maakte er niet bepaald een geweldige indruk. Van zijn twaalf wedstrijden verloor Storck er maar elf en won hij er amper eentje.