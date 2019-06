Geen vervelende verplichtingen meer, wel de absolute macht

Het wordt een bewogen weekend voor Kazachstan. Zaterdag speelt het nationale elftal tegen de Rode Duivels, zondag zijn er presidentsverkiezingen. De uitkomst van beide evenementen is voorspelbaar: In Brussel verliezen de Kazachen, en na zondag heeft sterke man Noersoeltan Nazarbayev nog altijd de touwtjes stevig in handen. En daarvoor hoeft de ex-president niet eens op een kieslijst te staan.