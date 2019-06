‘Nephamburgers’ vallen in de smaak bij beleggers

Beyond Meat Inc., het bedrijf uit Californië dat vleesproducten op plantaardige basis maakt, heeft sterke resultaten voor het eerste kwartaal gepresenteerd. Het aandeel schoot in de voorbeurshandel 29 procent hoger en ging kort na de openingsbel bijna 35 procent hoger.

Beyond Meat zag zijn omzet in het eerste kwartaal met een duizelingwekkende 215 procent stijgen om af te klokken op 40,2 miljoen dollar (ca. 35,6 miljoen euro). Dat was meer dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf is wel nog altijd verlieslatend (6,6 miljoen dollar in het eerste kwartaal) maar verwacht over het volledige boekjaar uit het rood te komen.

Sinds zijn beursgang begin mei op de Nasdaq in New York, werd het aandeel al drie keer meer waard. Het was één van de meeste succesvolle beursintroducties in jaren. Bekende investeerders van Beyond Meat, dat intussen tegen de 6 miljard dollar waard is, zijn Microsoft-topman Bill Gates en Hollywood-ster Leonardo DiCaprio. (krs, blg)