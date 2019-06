Flinke oplawaai voor Bpost na verkoopadvies

Het aandeel van Bpost kreeg vrijdag op de beurs van Brussel een stevige klap te verwerken. Het zakte tot 7,71 euro, een verlies van zomaar even 11,81 procent. Het is al van december vorig jaar geleden dat het bedrijf nog zoveel verloor in één dag.

Aanleiding is een verkoopadvies van Goldman Sachs, dat zijn advies verlaagde van “neutraal” naar “verkopen”. De analisten verwijzen daarbij naar het “relatief beperkte aandeel van winst” afkomstig uit de pakjesactiviteit. Goldman Sachs vindt Bpost ook niet langer aantrekkelijk door de volatiele operationele prestaties, waarbij de brievenpost sterk afneemt terwijl de concurrentie sterker staat in de pakjesmarkt. Nog altijd volgens het analistenrapport zal Bpost het erg moeilijk krijgen om zijn eigen doelstellingen voor dit jaar te halen. De groei tot 2021 wordt “een strijd”. Om al die redenen vindt Goldman Sachs het Belgische postbedrijf niet langer aantrekkelijk om te investeren.

Magere troost: Goldman Sachs is (vooralsnog) de enige met een verkoopadvies voor Bpost. Het aandeel heeft nog vier “koopadviezen” en negen “houden”, aldus persbureau Bloomberg. (krs, blg)