Eden Hazard neemt afscheid van Chelsea: “Maar ik moest aan dit nieuw hoofdstuk beginnen”

Nu de transfer officieel is, kon ook Eden Hazard afscheid nemen van Chelsea, de Londense club waar hij de voorbije zeven seizoenen actief was en uitgroeide tot één van de clubiconen. De Rode Duivel nam op zijn FB-pagina afscheid middels een emotionele ‘open’ brief.

“Aan mijn Chelsea-vrienden en -familie”, opende Hazard zijn betoog. “Jullie weten dat ik naar Real Madrid verhuis. Het is geen geheim dat het mijn droom was om voor hen te spelen, sinds ik als jonge jongen mijn eerste doelpunt scoorde. Ik heb mijn best gedaan om het team (Chelsea, red) niet te destabiliseren in deze moeilijke periode van speculaties en media-aandacht, vooral de laatste zes maanden.”

“Nu de clubs een akkoord hebben bereikt, hoop ik dat jullie begrijpen dat ik aan een nieuw hoofdstuk moest beginnen, net zoals iedereen zou hebben gedaan. Chelsea verlaten is de grootste en moeilijkste beslissing uit mijn carrière tot nu toe. Nu het wereldkundig is, wil ik benadrukken dat ik van elk moment bij Chelsea heb genoten en dat ik de club nooit zou hebben verlaten voor een andere club.”

“Ik was 21 jaar oud toen ik bij Chelsea kwam. Ik ben hier gegroeid als speler en als mens, jullie hebben me geholpen om kapitein te worden van het Belgische nationale elftal. Er zijn moeilijke tijden geweest, voor het team en mezelf. Zo is het voetbal. Maar voetbal voor mij, dat is de bal hebben, wedstrijden spelen en plezier beleven. We zijn gelukkig dat we dit spel mogen spelen en mijn advies voor iedereen: speel voetbal en geniet ervan.”

“Zelfs als we niet goed speelden, probeerde ik mijn best te doen, vooral dankzij jullie nooit aflatende steun. Die vechtlust, drang en onverbiddelijkheid is waar Chelsea voor staat en dat allemaal dankzij jullie.”

“Als ik terugdenk aan mijn speciale momenten in dit shirt, dan zie ik vele momenten voor mij. Ik had het geluk meer wedstrijden te winnen dan te verliezen. Het is niet aan mij om op te lijsten wat ik allemaal gewonnen heb. Ik kan alleen maar zeggen dat elke trofee, zowel individueel als met het team, mij altijd zullen bijblijven. Op een dag zal ik met een biertje terugblikken op mijn gemiste penalty tegen Palace die leidde tot mijn kopbaldoelpunt waarmee we het kampioenschap wonnen. Of op mijn goals tegen Tottenham, Arsenal of Liverpool.”

“De herinneringen blijven levendig door de sfeer die jullie creëerden. Ik hoop dat jullie ook die herinneringen zullen koesteren, net zoals ik doe. In de Verenigde Staten, op Sunderland op een dinsdagavond, in Rusland op donderdag, en uiteraard elke thuismatch op The Bridge (stadion Chelsea, red), jullie hebben me altijd en overal gesteund. Ik hoop dat jullie er net zoveel van hebben genoten als ikzelf. Het spijt me dat ik niet met een nieuwe titel de club heb kunnen verlaten.”

“Chelsea heeft vele grote spelers en mijn grootste momenten heb ik altijd als lid van het team beleefd: we wonnen de FA Cup, de League Cup, Europa Leagues en Premier Leagues als een familie. Elke trofee is speciaal op zich en de wedstrijd in Baku (finale Europa League, red) was de perfecte manier om een lang seizoen af te sluiten na het WK voetbal.”

“Chelsea en de Chelsea-fans zullen voor altijd een plaats in mijn hart hebben. Ik zal jullie altijd blijven volgen en ik hoop dat we in de Champions League elkaar opnieuw zullen tegenkomen.”

“Voor ik jullie verlaat wil ik nog één keer iedereen op de Club bedanken voor hun gulle inspanningen. Aan al mijn collega-voetballers: we zullen nog op een gepaste manier afscheid nemen. Maar ik wil vooral meneer Abramovich bedanken om mij te helpen niet één maar twee dromen te realiseren. U hebt van mij een Chelsea-speler gemaakt en vandaag hebt u toegestaan dat ik een Real-speler mag worden.”

“Ik wens jullie allemaal het beste, mijn vrienden.”

Eden.

De open ‘afscheidsbrief’ van Eden Hazard.

