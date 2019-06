Opmerkelijk: kaderlid KV Mechelen trekt naar ‘aartsvijand’ Beerschot

Opvallend: terwijl KV Mechelen via het BAS zijn plaats in 1A probeert af te dwingen, snoept Beerschot – momenteel de stijger na de veroordeling van KV – een kaderlid weg in Mechelen.

Sander Van Praet gaat op het Kiel de technische commissie versterken. In Mechelen was hij tot nu hoofd jeugdopleiding, bij Beerschot gaat hij helpen de sportieve lijnen uitzetten. “Deze club heeft een opmars ingezet en positioneert zich tussen de elite”, zegt Van Praet. Of dat in 1A of 1B zal zijn, is dus nog niet zeker.