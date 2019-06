VS en Mexico bereiken akkoord over illegale immigranten

De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is “voor onbepaalde tijd opgeschort”, aldus de president. Mexico heeft er volgens Trump in ruil mee ingestemd om krachtige maatregelen te nemen teneinde de migratiestroom door het land en naar de zuidelijke Amerikaanse grens in te perken. Details over de overeenkomst worden binnenkort door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijgegeven, aldus nog de president.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!