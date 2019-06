Mogelijke aanslag op Times Square verijdeld door New Yorkse politie

In New York heeft de politie mogelijk een aanslag in het centrum van Manhattan verijdeld. De agenten pakten donderdag een terreurverdachte op die plannen zou hebben gehad om een bom te laten ontploffen op Times Square, zo verklaarde een politiewoordvoerder aan het Duitse persagentschap dpa. De 22-jarige man uit Queens werd, na onderzoek door de veiligheidsdiensten, door een speciale antiterreureenheid in de kraag gevat.

Volgens de Amerikaanse zender CNN kwam de arrestatie er nadat de verdachte van een undercoveragent twee pistolen had gekocht. Hij zou ook duidelijk hebben gemaakt andere wapens, explosieven en een explosievenvest te hebben willen kopen om een aanslag te plegen tijdens een groot evenement op Times Square of in Washington.

De man verscheen vrijdag voor de rechter. Die weigerde om hem vrij te laten op borg. Volgens de rechter is de twintiger een gevaar voor de maatschappij en is er sprake van vluchtgevaar.