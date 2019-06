Incidenten op spoor door hevige wind zorgen voor nodige vertraging

De hevige wind heeft gezorgd voor een drietal incidenten op het spoor. Twee zijn intussen afgehandeld. Alleen tussen Oostakker en Beervelde verloopt het treinverkeer nog over één spoor, maar de verwachting is dat de treinen ook daar snel weer normaal zullen kunnen rijden. Dat is vernomen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.