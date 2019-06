Er wordt al ruim 130 jaar aan gewerkt, maar de bouw van de Sagrada Familia is nu pas legaal

Al meer dan 130 jaar wordt er gewerkt aan één van de grootste trekpleisters van Barcelona, maar nu pas is de bouw van de Sagrada Familia legaal. Vrijdag werd er eindelijk een bouwvergunning ondertekend door de stad, maar dat kost de stichting achter de basiliek een aardige duit.

Foto: ISOPIX

De bouw van de imposante kerk in het centrum van Barcelona begon in 1882. Ontwerper en architect Antoni Gaudí dacht in eerste instantie dat de Sagrada Familia in tien jaar klaar zou zijn, maar dat pakte anders uit. Eén van de redenen dat de werkzaamheden al langer dan een eeuw duren is dat de bouw volledig wordt gefinancierd door donaties en toegangskaartjes. Een officiële bouwvergunning werd nooit ondertekend door Barcelona. Tot nu.

In 2015 startten de bouwers en het stadsbestuur onderhandelingen om de toestand te regulariseren. Vrijdag werd de vergunning officieel. De stichting Sagrada Familia moet daar wel diep voor in de buidel tasten: de bouwvergunning kost 4,6 miljoen euro. Daarnaast moet 36 miljoen worden betaald voor verbetering van de bereikbaarheid.

De totale kosten voor de bouw van de Sagrada Familia worden geschat op 374 miljoen euro. Naar verwachting is de basiliek in 2026 klaar.