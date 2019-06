Prins Charles waarschuwt dat het mogelijk al te laat is om onze planeet te redden: “Dat maakt me bang”

Ook prins Charles zit in met het klimaat. De Britse royal vreest zelfs dat het al te laat is om de flora en fauna op onze planeet te redden. “Als er al iets verandert, gaat het te langzaam en komt het te laat.”

De prins had deze week de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania op de thee. Het gezelschap had “vriendschappelijke” gesprekken over meerdere onderwerpen tijdens het 45 minuten durende bezoek. Zo ook over het milieu. “Hij wil een goed klimaat -in tegenstelling tot een doemscenario- garanderen voor toekomstige generaties”, zei Trump over zijn gesprekspartner. “En ik ben het daarmee eens”, aldus de Amerikaanse president die uit het klimaatakkoord stapte.

In een interview met The Telegraph benadrukte prins Charles zijn zorgen over het veranderende klimaat. “Het toenemende verlies van de biodiversiteit maakt mij bang. We lijken te zijn vergeten dat alles in de natuur met elkaar verbonden is, waaronder de mens.”

Te laat

“Helaas gaat de vernietiging van het milieu nog altijd door”, zei Charles nog. De prins gaf onder meer chemicaliën die worden gebruikt in de landbouw als voorbeeld. “Die komen in onze rivieren en eindige in de zee waar ze ongelooflijke schade doen aan al het leven in het water. Vaak zonder dat mensen er erg in hebben.”

Veel beterschap ziet Charles vooralsnog niet. “Als er al iets verandert, gaat het heel langzaam. Te langzaam. En het komt te laat.”