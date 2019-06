Mogelijke opvolger Theresa May geeft toe cocaïne te hebben gebruikt: “Had ik het maar nooit gedaan”

Midden in de strijd om de Britse premier Theresa May op te volgen is er nieuws naar buiten gekomen over het drugsgebruik van één van de kandidaten, de Britse minister van Milieu Michael Gove. Hij heeft toegegeven cocaïne te hebben gebruikt. “Had ik het maar nooit gedaan.”

“Ik heb verschillende keren drugs gebruikt op sociale evenementen”, bevestigt Gove tegen de Daily Mail. Naar eigen zeggen, gebeurde dat meer dan 20 jaar geleden. “Ik was een jonge journalist. Het was een fout. Als ik er nu op terugkijk, denk ik: ‘Had ik het maar nooit gedaan.’”

De bekentenis komt niet uit de lucht vallen. Binnenkort komt er een boek over Gove uit. Daarin schrijft journalist Owen Bennett dat de Britse politicus in 2016 aan zijn adviseurs toevertrouwde cocaïne te hebben gebruikt. Dat gebeurde in een vergelijkbare situatie als nu: ook toen dong Gove mee naar het voorzitterschap van zijn partij, de Conservatieven. Die race werd uiteindelijk gewonnen door May.

Foto: EPA-EFE

“Gove werd aangeraden dat antwoord niet publiekelijk te geven”, valt er verder in het boek ‘Gove: A Man in a Hurry’ te lezen. Zijn adviseurs zeiden hem dat als de vraag ooit gesteld zou worden, hij hetzelfde antwoord als David Cameron moest geven toen die voor het leiderschap van de partij ging. “Namelijk dat politici recht hebben op een privéleven voordat ze de politiek in gaan.”

Correct

“Wat er in het boek staat is correct”, bevestigt Gove nu. “Ik heb drugs gebruikt. Dat is iets waar ik enorm veel spijt van heb. Drugs verwoesten levens. Ze zijn gevaarlijk en het was een fout.” De minister vindt dat het nieuws niet tegen hem gebruikt mag worden als kandidaat-premier. “Maar het is aan mijn collega’s om te bepalen of ik hun leider zal worden.”

Kandidaten voor het voorzitterschap van de Conservatieven (en daarmee premierschap) kunnen zich tot maandagmiddag aanmelden. Op 13, 18, 19 en 20 juni vinden er geheime stemmingen plaats. Daaruit zullen twee kandidaten naar voren komen, waarna er op 22 juni een laatste stemming plaatsvindt. De winnaar wordt ongeveer vier weken later bekendgemaakt.