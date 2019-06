Toch maar opletten: Rode Duivels wonnen tot nu toe slechts één op de twee wedstrijden tegen Kazachstan

Kazachstan lijkt op het eerste gezicht een hapklare brok voor de Rode Duivels, maar Roberto Martinez maant toch aan tot kalmte. Dat doet de bondscoach met een reden: in het verleden slaagden de Kazachen er al meermaals in om België kostbare punten af te snoepen. De Rode Duivels speelden eerder al viermaal tegen Kazachtstan en wonnen er daarvan ‘slechts’ twee. Al moeten we ook meteen de kanttekening maken dat die twee andere partijen - twee gelijke spelen - al even geleden zijn.

Kazachtstan was vroeger uiteraard onderdeel van de Sovjet-Unie, de grootmacht die in het begin van de jaren ‘90 uit elkaar viel. Kazachstan werd in 1991 onafhankelijk nadat de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Door haar geografische ligging was het enorme land aanvankelijk lid van de Aziatische voetbalbond, maar na de kwalificatieronde voor het WK 2002 werd besloten om over te stappen naar de UEFA. Omdat de loting voor Euro 2004 toen al gebeurd was, kon Kazachstan nog niet deelnemen aan de kwalificatieronde voor dat toernooi. Maar sinds de voorrondes van het WK 2006 zijn de Kazachen er altijd bij geweest op het Europese toneel.

Succesvolle eerste ontmoetingen met Duivels

Hoewel Kazachstan een zeer groot land is, slaagden de oosterlingen er nog nooit in om enigszins in de buurt te komen van kwalificatie voor een groot toernooi. Hun beste prestatie in het Europese circuit leverden ze af in de voorrondes voor het EK 2008, waarbij ze het onder meer opnamen tegen… jawel, de Rode Duivels.

Vincent Kompany na het 0-0 gelijkspel op 16 augustus 2006. Foto: BELGA

Kazachstan slaagde erin om in die bewuste kwalificatieronde niet te verliezen van de Rode Duivels, die toen uiteraard maar een schim waren van de huidige generatie nationale voetballers. Op 16 augustus 2006 werd het 0-0 in het Constant Vanden Stockstadion. Iets meer dan een jaar later, op 12 september 2007, werd de terugwedstrijd in Almaty gespeeld. Ook toen werd het een gelijkspel. Karel Geraerts en Kevin Mirallas brachten de Duivels in het eerste halfuur op 0-2, maar Dmitry Byakov kon vlak voor de rust nog voor de aansluitingstreffer zorgen.

Eden Hazard scoorde op 7 oktober 2011 zijn allereerste doelpunt voor de Rode Duivels. Foto: BELGA

Kazachse recordinternational scoort en het eerste Belgische doelpunt van Hazard

De Belgen bleven met vuur spelen en met nog een kwartier te gaan stond ook de 2-2 op het bord, dankzij een penalty van Samat Smakov. Voor hem was het zijn allereerste doelpunt voor zijn land. Smakov zou nadien overigens recordinternational worden: hij was een tijdlang kapitein en met een totaal van 76 caps is hij nog steeds de Kazachse nummer één wat aantal interlands betreft.

Enkele jaren na dat tweede gelijkspel kruisten Kazachstan en België elkaars pad opnieuw, dit keer in de voorrondes van Euro 2012. De Belgen waren toen wel tweemaal zegezeker. In oktober 2010 werd in Astana met 0-2 gewonnen dankzij twee treffers van Marvin Ogunjimi. Bijna dag op dag een jaar later scoorde Ogunjimi opnieuw tegen de Kazachen tijdens een 4-1 zege in het Koning Boudewijnstadion. De andere drie goals werden gescoord Timmy Simons (penalty), Eden Hazard en Vincent Kompany. Voor de toen 20-jarige Hazard was dat overigens zijn eerste doelpunt voor België.