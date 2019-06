Code geel: eerste grote festival van het jaar neemt extra maatregelen

Met Werchter Boutique neemt de Belgische festivalzomer een winderige start. Nog tot zaterdagnamiddag is code geel van kracht en mogen de eerste festivalgangers van het jaar zich aan stevige windstoten en zelfs enkele buien verwachten. De organisatie van Werchter Boutique neemt z’n voorzorgen.

Met code geel van kracht laat de crew van Werchter Boutique niets aan het toeval over. “We hebben gisteren onze laatste veiligheidsvergadering gehad”, zegt woordvoerder Nele Bigaré. “Alle bomen werden opnieuw gecontroleerd, nadat we in het voorjaar al strenge inspecties hadden gedaan. Ook zijn alle constructies op het festivalterrein nog eens nagekeken en extra verankerd. Onze normen zijn hoog. Veiligheid is altijd onze prioriteit, zowel voor de bezoekers als onze eigen medewerkers. We staan in constant overleg met de hulpdiensten en hebben ook onze eigen weerman op het terrein.”

Via sociale media werden de bezoekers al opgeroepen om voorbereid naar het festival te komen. “Zo raden we aan om bij deze hevige wind paraplu’s thuis te laten”, zegt Bigaré. “Ook warme kledij en een windjack zijn geen overbodige luxe.” Werchter Boutique trapt vandaag de festivalzomer af met Fleetwood Mac als grote klepper. Ook Snow Patrol, Triggerfinger, The Pretenders, Arsenal en Novastar staan op de affiche. De deuren gaan open op het middaguur, om 13 uur start het eerste concert.