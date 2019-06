Man wil ingang wespennest afsluiten en veroorzaakt zo grootste bosbrand ooit in Californië

De grootste bosbrand die ooit in de Amerikaanse staat Californië heeft gewoed, is ontstaan door een man die probeerde van een groep wespen af te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de lokale autoriteiten.

In de zomer van 2018 werd Californië geteisterd door bosbranden. Bij een reeks branden in het najaar kwamen zeker 88 personen om het leven en werden verschillende plaatsen grotendeels in as gelegd. Een deel van de brand ontstond door onoplettendheid, maar de grootste vuurzee was het gevolg van “puur een ongeluk”, aldus een woordvoerster van de Californische brandweer.

Foto: AFP

De gigantische brand ontstond op 27 juli toen de eigenaar van een ranch in Potter Valley aan het werk was op zijn terrein. De man was in het droge en hoge gras bezig met het aanbrengen van een zonwering boven een watertank, toen hij plots een ondergronds wespennest ontdekte. De rancher wilde de ingang van het nest afsluiten met een metalen paal. Maar toen hij het ding in de grond sloeg, ontstond er een vonk. Daardoor ontstond er een brand. De man deed verwoedde pogingen het vuur te blussen, maar dat mocht niet baten.

Grootste bosbrand

Door een gevaarlijke combinatie van droge lucht, hoge temperaturen en wind, verspreidde het vuur zich in een mum van tijd. Daarop belde de man de hulpdiensten. Ongeveer een uur na uitbreken van de zogenoemde Ranch Fire ontstond er enkele kilometers verderop een andere brand. Deze River Fire, waarvan de oorzaak nog onbekend is, ging op in de ander vlammenzee en vormde samen de Mendocino Complex Fire. Deze gigantische brand woedde van juli tot september in de regio waarnaar hij vernoemd is en legde meer dan 1.800 vierkante kilometer in as. Daarnaast verwoestte de vlammen zeker 280 gebouwen. Bij het blussen kwam één brandweerman om, drie anderen raakten gewond.