Vrouw die onder vuur lag omdat ze fier poseerde bij doodgeschoten giraf, heeft geen spijt: “Ik heb het opgegeten, heerlijk”

De vrouw die vorig met de dood bedreigd werd nadat ze fier geposeerd had bij een giraf die ze doodgeschoten had, heeft geen spijt van wat ze gedaan heeft. Dat zegt ze in een interview met CBSN, waarin ze ook toegeeft het dier opgegeten te hebben. “Het was heerlijk.”

“Yes, ik heb het gedaan! Het is mij gelukt. Ik ben nooit gelukkiger geweest.” Bijna een jaar geleden schokte Tess Thompson Talley (38), die naar Zuid-Afrika was gereisd om er op zeldzame diersoorten te jagen, met de foto die ze deelde op Facebook en Instagram. De vrouwelijke giraf die ze doodgeschoten had, was door haar donkere vacht een “opperprijs”, aldus de jonge vrouw.

Het veroorzaakte toen heel wat woede. Ze werd overladen met kwade reacties en scheldtirades. Het ging zelfs zo ver dat ze met de dood bedreigd werd. Ze verwijderde de foto, maar gaf toen aan haar hobby nog steeds te zullen beoefenen.

Dat de vrouw woord gehouden heeft, blijkt uit een reportage van de Amerikaanse tv-zender CBSN. Daarin wordt de vrouw gevolgd tijdens het jagen in Texas, waar ze opnieuw fier op de foto gaat met een dier. Maar er is meer: ze pronkt ook met een wapentas die ze laten maakt heeft met de huid van de giraf. “Zo heb ik hem altijd bij me op jacht. Ik heb er ook kussens van laten maken.”

Ze geeft daarna toe het dier te hebben opgegeten. “Het was heerlijk”, zegt ze lachend. “Hij was niet alleen mooi en majestueus, maar ook lekker.”

De vrouw heeft nog steeds geen spijt, zegt ze na de reportage tijdens een interview in de studio met enkele journalisten. “Ik zie het als een hobby, iets wat ik graag doe. Wat we doen, is belangrijk: wij zorgen ervoor dat er niet te veel dieren zijn in het wild. We zijn jagers en daar zijn we fier op.”