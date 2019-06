Bye bye, badmuts: zelfs de laatste ‘ouderwetse’ zwembaden laten losse haren toe

Eén van de laatste badmutsbastions van Vlaanderen houdt het vanaf dit weekend voor bekeken. In het gemeentelijk zwembad van Maldegem laten ze voortaan losse haren toe. “We waren blijkbaar het laatste zwembad in Oost-Vlaanderen waar de badmuts nog verplicht was”, klinkt het daar. “Terwijl het eigenlijk niet meer nodig is voor de hygiëne.”

De schoolkinderen die er op bezoek komen, moeten ze wel nog over het hoofd spannen. Die gekleurde muts is nu eenmaal handig om groepen te herkennen in het water. Maar voor de rest van de zwemmers is het vanaf zaterdag voorbij. “We kregen er vaak opmerkingen over”, zegt Geert De Roo, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf. “Er waren zelfs mensen die om die reden naar andere zwembaden trokken. Blijkbaar vindt niet iedereen het leuk om te zwemmen met een badmuts op het hoofd. Na overleg met de firma die de installatie onderhoudt, is er daarom beslist om te stoppen met de verplichting. Die mensen lieten ons weten dat het helemaal niet meer nodig was. Vroeger was dat wel zo, omdat lange haren voor problemen zorgden in de filters. De nieuwste filters kunnen veel beter overweg met haar.”

Nostalgie

In Oost-Vlaanderen was Maldegem de laatste, maar ook in de andere provincies maakten de meeste zwembaden al lang komaf met die regel. In Ieper klinkt het dat het al meer dan tien jaar niet meer hoeft. In Lago Brugge Olympia was het vanaf de opening in 2015 niet verplicht. En in Kalmthout stopten ze er in 2012 mee. Al is de badmutsplicht wel nog niet helemaal verdwenen en blijven er nog enkele laatste bastions over. In Landen bijvoorbeeld zweren ze toch nog bij “de hygiëne”. Of Aarschot. “Hier hebben we een zwembad van veertig jaar oud met dus ook nog een oudere filterinstallatie”, zegt beheerder Steve Roten. “Zeker voor mensen die aan competitiezwemmen doen, is het niet aangenaam om tijdens trainingen elke 25 meter een haar in de mond te krijgen. Maar daarnaast houden we toch ook wel vast aan de traditie. Al veertig jaar zien we hier mensen met badmuts rondlopen, het zou vreemd zijn om het plots zonder te doen. Wat nostalgie mag toch, hé.”

Ze verkopen toch

Bij sportretailer Decathlon liggen ze niet echt wakker van het feit of zwembaden de plicht nu al dan niet opheffen. “Eigenlijk zijn badmutsen altijd goed blijven verkopen”, zegt Bruno Pinto. “Bij de sportzwemmers, maar ook bij gezinnen. Het is als het ware een gewoonte om er een te kopen. Als kinderen leren zwemmen, dan willen ze van de ouders een zwembroek of badpak, een duikbril én een coole gekleurde badmuts. En dames met lange haren vinden een badmuts toch ook vaak aangenamer. Zo moeten ze hun haar niet telkens wassen nadat ze zijn gaan zwemmen.”