Privéfoto’s gelekt van huwelijk Prins Harry en Meghan Markle

Alexi Lubomirski, de huwelijksfotograaf van de Britse Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle, is het slachtoffer geworden van hackers. Dat meldt de krant The Sun. Door het lek circuleren privéfoto’s van het paar nu op sociale media.

De hertog en hertogin van Sussex traden in mei vorig jaar in het huwelijksbootje en lieten die dag foto’s maken door Alexi Lubomirski (43), hun officiële huwelijksfotograaf. Nu blijkt dat honderden plaatjes die die dag geschoten werden, zijn gestolen door malafide hackers. Op sociale media doken de laatste dagen zwart-witfoto’s van het Prins Harry en zijn vrouw Meghan op die als ‘preview’ gelabeld waren.

“Er was sprake van een veiligheidslek”, vertelt een bron dicht bij het koningshuis aan de Britse krant The Sun. “De foto’s zijn gehackt en vervolgens gelekt. Er is een intern onderzoek gebeurd, maar politie kwam er niet aan te pas. De situatie is nu onder controle.”

Wie achter het lek zit, is niet duidelijk. Volgens bronnen zouden de hackers al in september hebben toegeslagen, maar zijn de foto’s nu pas op Twitter en Instagram opgedoken. Op enkele foto’s zou het paar innig omhelzen, Harry met de ogen dicht en Meghan stralend naar de camera.

Officieel zijn na het huwelijk vorig jaar maar drie huwelijksfoto’s vrijgegeven door het hof. Die werden gemaakt op Windsor Castle, waar ook de huwelijksreceptie plaatsvond. Op één foto waren de tortelduifjes met z’n tweeën te zien, in zwart-wit.

De andere twee foto’s zijn groepsfoto’s van de familie en de tien bruidskinderen. “De hertog en de hertogin willen iedereen bedanken die betrokken was bij hun huwelijk. Ze voelen zich erg gelukkig dat ze hun dag konden delen met iedereen die in Windsor bijeenkwam en met alle mensen die het huwelijk bekeken op televisie”, liet Kensington Palace destijds weten.

Vorige maand deelden de hertog en hertogin nog enkele nooit eerder getoonde foto’s op hun eerste huwelijksverjaardag. “Bedankt voor alle liefde en steun”, schreven ze erbij.