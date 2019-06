Vrouw gearresteerd omdat ze 13-jarige dochter prostitutie induwde: meisje misbruikt door 90-jarige

Een dakloze Roemeense vrouw is gearresteerd op Sicilië omdat ze haar 13-jarige dochter de prostitutie in dwong. In ruil kreeg de vrouw geld, sigaretten, drankjes, een douche of een slaapplaats.

De Italiaanse politie zei in een verklaring dat ze ook vier mannen heeft gearresteerd die de tiener seksueel misbruikten, inclusief een 90-jarige. Ze zullen vervolgd worden voor verkrachting.

De feiten vonden plaats in de zuidoostelijke provincie Ragusa, waar het meisje illegaal aan de slag was in de tuinbouw. De politie ontdekte het misdrijf bij een onderzoek naar misbruik van illegalen in de plaatselijke landbouw.

Volgens de agenten had het meisje gedwongen seks met landarbeiders uit Italië, Roemenië of Noord-Afrika, in het veld of in verlaten huizen. Oudere mannen misbruikten haar in ruil voor gastvrijheid voor haar en haar moeder.