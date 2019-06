Beeldjes van kunstwerk Koen Vanmechelen gedumpt op containerpark: “Dit is zo erg”

Wevelgem - In Wevelgem zijn een aantal beeldjes van de installatie ‘Coming World Remember me’ van kunstenaar Koen Vanmechelen gedumpt in een container op het recyclagepark. De gemeente zit verveeld met de zaak.

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog boetseerden 600.000 mensen van over heel Vlaanderen een beeldje voor de kunstinstallatie ‘Coming World Remember me’. Toen het project van de Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen ten einde liep, ontstond er een ware stormloop op de beeldjes. De kunstenaar wenste toen vurig dat de afhalers het beeldje een bijzondere plek in huis zouden geven.

Foto: PUT

Op sociale media circuleert nu een foto van een container op het recyclagepark van Gullegem, deelgemeente van Wevelgem. Daarop is duidelijk te zien dat iemand er tientallen beeldjes heeft achtergelaten. Veel inwoners reageren misnoegd en uiten hun ongenoegen in een reactie. “Dit is zo erg”, schrijft iemand. “Ik heb er eentje en het kreeg een ereplaats in mijn huis. Ik vind toch ook dat er mag bekeken worden wie deze kunstwerken - en, veel belangrijker, emotionele gedenktekens - heeft gedumpt.”

Nieuwe bestemming

“Wij betreuren uiteraard dat iemand deze beeldjes weggegooid heeft”, laat het stadsbestuur via Facebook weten. “Zeker gezien de grote emotionele waarde die achter de beeldjes schuilgaat. De beeldjes werden meteen uit de container gehaald en Mirom (het plaatselijke milieubedrijf, red.) zoekt naar een passende nieuwe bestemming.”

Vanmechelen was eerder al verbolgen toen bleek dat enkele beeldjes te koop werden aangeboden. “Dit is een kaakslag aan de vrijwillige helpers die belangeloos aan de indrukwekkende installatie hebben meegewerkt”, klonk het in maart. “De beeldjes staan voor alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in ons land en de Belgische doden in het buitenland ten gevolge van de oorlog.”