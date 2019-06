“Walvisgevangenis” krijgt 390.000 euro boete

Een Russisch bedrijf is door de lokale overheid veroordeeld tot een boete van 28,1 miljoen roebel (bijna 390.000 euro) voor het houden van een “walvisgevangenis”.

White Whale is één van de vier bedrijven die orka’s en witte dolfijnen in kleine verblijven houden aan de Japanse Zee, in het oosten van het land. Volgens de bedrijven is er niets illegaals aan de omstandigheden waarin zij de dieren houden, maar daar denkt een rechter in Vladivostok anders over. Volgens het gerecht hebben de bedrijven de regels van de visserij overtreden.

Het is in Rusland toegestaan om walvissen, orka’s en dolfijnen te vangen voor wetenschappelijke redenen. De vrees is echter dat de dieren in de “gevangenissen” worden verkocht aan Chinese parken of aquaria.

In de “walvisgevangenis” van White Whale worden zo’n 10 orka’s en 90 witte dolfijnen gehouden. Milieubewegingen eisen dat de dieren worden vrijgelaten. Rechtszaken tegen drie andere bedrijven worden volgende week verwacht.