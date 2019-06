Sergio Ramos breekt internationaal record met Spanje na zege tegen Faeröer-eilanden (en viert dat met een doelpunt)

Voor Sergio Ramos stond het in de sterren geschreven dat het duel tussen zijn Spanje en de Faeröer historisch zou worden. De verdediger kon gisteren geschiedenis schrijven als La Roja de wedstrijd won, en zo geschiedde. Spanje zegevierde (4-1) en dus mocht Ramos een nieuw record op zijn naam bijschrijven: hij is nu de speler met de meeste gewonnen wedstrijden op internationaal niveau. Merkwaardig: de voltallige top vijf is afkomstig van het Iberisch Schiereiland.

Voor Ramos was het duel met de Faeröer zijn 164ste wedstrijd in het Spaanse shirt. Hij staat na vrijdag op 122 overwinningen, waarmee hij ex-teamgenoot Iker Casillas definitief voorbij ging. De mannen op plekken drie en vier zijn eveneens Spaans: Xavi (100) en Andrés Iniesta (96). De top vijf wordt vervolledigd door Cristiano Ronaldo, die woensdag nog driemaal scoorde voor Portugal in de halve finale van de Nations League tegen Zwitserland.

Ramos maakte zijn debuut voor Spanje op 26 maart 2005 in een oefenduel met China, enkele dagen voor zijn 19de verjaardag. Sindsdien is de intussen 33-jarige centrale verdediger uitgegroeid tot een vaste waarde bij zowel Spanje als zijn club Real Madrid. Met Spanje won hij twee EK’s (2008 en 2012) en éénmaal het WK (2010). Ramos bedankte overigens door vrijdag tegen de Faeröer de openingstreffer te scoren, waarmee hij nu aan zes doelpunten zit in zijn laatste zeven wedstrijden voor Spanje.