35-jarige Stéphanie Frappart wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit in Franse Ligue 1

De 35-jarige Stéphanie Frappart zal volgend seizoen aan de slag gaan als scheidsrechter in de Ligue 1. Dit meldde de Franse voetbalbond (FFF). Ze wordt daarmee de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit in de Franse competitie.

“Ik ben enorm trots dat ik uitgekozen ben, dit is een beloning voor al het harde werk dat ik er heb ingestoken”, liet Frappart, die sinds 2014 in de Ligue 2 aan het werk was, weten in het bericht van de FFF. “Ik wil mijn dank uitdrukken aan de DTA (technische raad van scheidsrechters) en de CFA (federale commissie van scheidsrechters) voor hun vertrouwen. Het is een ongelooflijke eer en en grote verantwoordelijkheid om de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Ligue 1 te worden. Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor jonge meisjes en vrouwen die zich interesseren in de arbitrage.”.

Frappart was al goed voor een première afgelopen seizoen, toen ze de competitiewedstrijd tussen Amiens en Straatsburg in goeden banen mocht leiden op 28 april (0-0).