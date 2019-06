Brug in opbouw begeeft het onder eigen gewicht

Ingelmunster - De nieuwe Centrumbrug in Ingelmunster is zaterdagochtend gebogen onder zijn eigen gewicht. De brug is momenteel nog volop in opbouw. Of de opening in het gedrang komt, is nog niet duidelijk.

Zaterdagmorgen hoorden buurtbewoners van de Centrumbrug in Ingelmunster een luide knal. “We weten nog niet zeker wat de knal precies heeft veroorzaakt”, zegt Hélène Vermeulen, woordvoerster van De Waterweg, afdeling Bovenschelde, die de brug beheert. De brug is duidelijk wel gebogen, maar niet gekraakt in het midden zoals aanvankelijk gevreesd. Aan de kant van het station kwam een van de oplegtoestellen, waar de brug tijdelijk op rust, los.

“De oorzaak wordt ter plaatse verder onderzocht door specialisten”, zegt Vermeulen. “Het gaat om een groot bouwwerk, dus dat zal wel enige tijd duren.” Volgens de eerste geruchten zou er vorige week een berekeningsfout gemaakt zijn, toen er voor de tweede keer extra beton werd gegoten. Dat wilde De Waterweg voorlopig nog niet bevestigen.

De Centrumbrug is momenteel nog volop in opbouw. De opening was gepland voor eind 2019. Met de bouw van de brug is nogal wat pech gemoeid. Zo raakte een gasleiding onder de brug beschadigd bij het boren van de pijlers en lukte het ook al heel moeilijk om een nieuwe leiding te trekken. Wat de gevolgen nu zijn, zal pas later duidelijk worden.