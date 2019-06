Moeder en dochter komen ternauwernood met de schrik vrij nadat stelling instort: “Dit had veel erger kunnen aflopen”

Tienen - Een grote ravage in de Oude Vestenstraat in Tienen. Door een hevige windstoot kwam daar zaterdagochtend een grote stelling naar benden. Een woning, appartementsgebouw en twee wagens raakten beschadigd, meldt VTM Nieuws. Er vielen geen gewonden, maar dat scheelde niet veel: een moeder en dochter konden op het nippertje ontsnappen.

Foto: Facebook Gino Schots

De stelling werd iets na 11 uur door een rukwind omver geblazen. Delen van het gevaarte sloegen door verschillende ramen van een appartementsgebouw naar binnen. Verder liep het balkon van een woning in de straat zware schade op. Ook twee auto’s werd getroffen door de brokstukken.

Er raakte niemand gewond, maar dat had niet veel gescheeld. Imelda Deckers en dochter Nathalie Michiels uit Testelt hadden hun wagen in de straat geparkeerd om te gaan winkelen. “Amper twee minuten later is het gevaarte ingestort en viel het op onze wagen”, zeggen ze tegen VTM Nieuws.

De politie kon de Peugeot 206 van de vrouw onder het puin halen. Het voertuig liep wat deuken en krassen op. Daar lijken moeder en dochter niet al te veel mee in te zitten. “Ach, dat valt hopelijk wel te herstellen. Als we eventjes later waren gestopt en uitgestapt, was de stelling misschien op ons gevallen en had het veel erger kunnen verlopen. Uiteindelijk leven we nog en zijn er geen gewonden.”

Eerder incident aan pand

In november kwam er al een draagbalk van de achtergevel van hetzelfde pand naar beneden tijdens renovatiewerken. Ook een deel van de gevel zelf donderde daardoor naar beneden. Net als nu vielen er destijds eveneens geen gewonden.