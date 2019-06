Belg wandelt Nederlands casino buiten met cheque van 1,4 miljoen euro

Een Belgische geluksvogel is maar liefst 1,4 miljoen euro rijker na een bezoekje aan Holland Casino in Breda. De man won de Mega Millions Jackpot met een spel op een speelautomaat.

Het exacte bedrag dat de anonieme man won, is 1.381.724,60 euro. Holland Casino laat weten dat de man dolgelukkig was. “Het was zijn eerste bezoek hier”, aldus casinomanager Hans de Regt. “We konden deze dolgelukkige en verbouwereerde man kort voor middernacht kronen tot miljonair. Geweldig leuk om te doen natuurlijk.”

“Zo zie je maar dat je ook bij een eerste bezoek met de neus in de boter kunt vallen. Onder het genot van een glas champagne heeft de gast een cheque van bijna 1,4 miljoen euro belastingvrij overhandigd gekregen.”