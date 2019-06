Belgen met een buitenlandse rekening, verhuurders, iedereen die beroepskosten inbrengt: wie mag er zich allemaal aan controle van de fiscus verwachten?

Personen met een buitenlandse rekeningen worden dit jaar extra gecontroleerd door de fiscus. Dat maakte de FOD Financiën zaterdag bekend. Maar er zijn meer mensen die extra kans maken op een controle. Wie zijn dat? En is het niet vreemd dat zulks al wordt aangekondigd?

Dit jaar gaat de focus van de fiscus onder meer naar Belgen met een buitenlandse rekening, meldt De Tijd. Het feit dat Financiën daar op voorhand al over bericht is “helemaal niet vreemd”, stelt woordvoerder Francis Adyns. De belastingdienst kondigt elk jaar verschillende controles aan. “Het is de bedoeling om mensen aan te zetten te doen wat ze moeten doen.”

“Er loopt wel een en ander mis”

Is er dan zo’n groot probleem met Belgen en buitenlandse rekeningen? “Er loopt wel één en ander mis”, klinkt het. “Sinds een paar jaar is het verplicht een buitenlandse rekening te geven op je belastingformulier, maar veel mensen doen dat niet.” Meer bepaald: van de 364.000 Belgen met een bankrekening ‘in den vreemde’ gaven er 200.000 dat niet aan, zo bleek uit cijfers over 2017.

De overheid kwam de weigeraars op het spoor dankzij de gedeelde informatie tussen verschillende Europese landen. Het gaat niet perse om gegoede medelanders, maar om allerlei personen, legt Adyns nog uit. Bijvoorbeeld ook studenten die op Erasmus zijn geweest en daar een rekening hebben geopend. Ook buitenlandse studenten die hier wonen, moeten hun rekening in het buitenland opgeven.

Om te zorgen dat iedereen zijn zaakjes op orde brengt, komt de fiscus nu met een aankondiging. “De personen die hun buitenlandse rekeningen in vorige jaren niet hebben aangegeven, hebben bovendien een herinneringsbrief gekregen.” Wie bij een controle toch nog tegen de lamp loopt, riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en een belastingverhoging van 10 tot 200 procent.

Andere controles

Extra aandacht gaat er verder net als vorig jaar naar al wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst in plaats van te volstaan met de forfaitaire aftrek. Sommige bedrijfsleiders en loontrekkenden jagen hun beroepskosten artificieel de hoogte in om hun belastingfactuur te drukken. Ook wordt opnieuw gefocust op belastingplichtigen die hun onderhoudsgeld naar het buitenland overschrijven en daarvoor toch een fiscale aftrek vragen.

Verhuurders lopen eveneens in de kijker. Geregeld verzwijgt een verhuurder dat een pand als handelszaak of kantoor wordt gebruikt, omdat de belastingdruk dan een stuk hoger is. Ook voor ondernemingen zijn prioritaire acties vooropgesteld. Daar gaat de aandacht onder meer naar bedrijven die buitenlandse inkomsten niet aangeven.