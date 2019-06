COLUMN. Peter Vandenbempt: “Echt lekker ruikt die nieuwe wind toch niet”

Het was meer een kroning dan een verkiezing. Gianni Infantino werd door het FIFA-congres in Parijs bij acclamatie herverkozen als voorzitter. Daarvoor was wel een kleine kunstgreep nodig in de allerbeste Sovjet-stijl. Bij de start van de vergadering werd agendapunt 11.2 toegevoegd, waardoor het mogelijk werd dat – omdat er geen tegenkandidaat was – Infantino bij handgeklap bevestigd werd. Minder onschuldig dan u denkt, want daarmee lijkt het alsof Infantino unanieme steun geniet. Maar het risico op vervelend veel tegenstemmers, daar had de 49-jarige advocaat geen zin in.