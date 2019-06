Wereldrecord ‘grootste gin-tonic op aarde’ in Gent verbroken: 1.528 liter, maar helaas niet om op te drinken

Gent - In Gent is zaterdagnamiddag op het eerste “Gin & Streetfoodfestival” het wereldrecord gebroken van de grootste gin-tonic. “We halen maar liefst 1.528 liter gemixte drank”, zegt Hendrik Ardenois van medeorganisator The Street Food Company. Het resultaat werd niet opgedronken.

Het vorige record van 948 liter stond op naam van Raul Faria, de voorzitter van United States Bartender’s Guild, die vorig jaar de recordpoging ondernam in Las Vegas. “Daarvoor stond de bekende Amerikaanse rapper Snoop Dogg bovenaan de lijst met de grootste gin-tonic. Dat record was geïnspireerd op zijn nummer Gin and Juice”, zegt Ardenois. De recordpoging in Gent werd gesponsord door Meyer’s Gin, die 375 liter gin schonk, en Franklin&Sons zorgde voor 2.250 flesjes tonic. Na meer dan een uur mixen werd het record gebroken. “Spijtig genoeg kunnen we de gin-tonic niet opdrinken, want die wordt gerecycleerd. Omwille van de accijnzen wordt de alcohol er opnieuw uit gedistilleerd”, zegt Ardenois.