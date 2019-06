Kermisgangers beleven nachtmerrie wanneer delen van attractie loskomen tijdens rit: 28 gewonden

In de Spaanse gemeente La Rinconada zijn afgelopen nacht minstens 28 personen gewond geraakt op een kermisattractie. Tijdens een rit kwamen onderdelen van een attractie los en vielen verschillende brokstukken op de inzittenden. Negen van hen moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Hoe het incident kon gebeuren, is voorlopig niet duidelijk. De lokale politie is alvast een onderzoek gestart om klaarheid te scheppen. Volgens lokale media was de attractie bij eerdere veiligheidscontroles telkens geslaagd.

Een meisje van dertien jaar is er het ergst aan toe. Zij kampt sinds het ongeval met een ernstig hoofdletsel, maar verkeert niet in levensgevaar.

