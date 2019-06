Vijfde arrestatie nadat Ryanair-stewardess en haar vriendin weigerden te kussen en in elkaar geslagen werden

De politie van Londen heeft zaterdag een vijfde jongere opgepakt in verband met de aanval op een bus tegen twee lesbische vrouwen einde mei. Zaterdagochtend werd een 16-jarige jongen opgepakt, die net als de vier adolescenten van 15 tot 18 jaar die vrijdag werden opgepakt, verdacht wordt van het toebrengen van zware slagen en verwondingen en van diefstal.

De twee vrouwen werden in de nacht van 29 op 30 mei aangevallen door de groep, omdat ze elkaar niet wilden zoenen. Ook werd hun tas en gsm gestolen. De vrouwen uit de VS en Uruguay moesten naar het ziekenhuis voor verzorging.

LEES MEER. Ryanair-stewardess en haar vriendin aangevallen omdat ze niet wilden kussen op de bus

Het nieuws werd wereldkundig gemaakt door een van vrouwen door een foto op Facebook te plaatsen van zichzelf en haar vriendin met een bebloed gezicht. Verschillende Britse politici hebben de gewelddaad al veroordeeld.

Volgens de Britse politie is het aantal homofobe aanvallen in de Britse hoofdstad de afgelopen jaren sterk toegenomen. Terwijl er nog 1.488 gevallen werden geregistreerd in 2014, waren dat er vorig jaar al 2.308.