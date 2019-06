De waarheid komt uit een kindermond, volgens het alom bekende spreekwoord. En dat geldt uiteraard ook wanneer ze mogen babbelen over hun vader. Naar aanleiding van Vaderdag plaatsten we een camera in een kleuterklas, waar ze hun diepste geheimen, verlangens en opmerkingen tegen kwijt konden. De liefdesbetuigingen en schattige opmerkingen lieten niet lang op zich wachten. Net als hun plannen op Vaderdag zelf.