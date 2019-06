Hij speelde geen enkele officiële wedstrijd bij Anderlecht en flopte bij Oostende, maar volgend seizoen schittert Fede Vico in La Liga

Federico Vico Villegas , kortweg Fede Vico, werd in de zomer van 2013 door Anderlecht weggehaald bij jeugdclub Cordoba. De Spaanse belofteninternational was op het moment van zijn handtekening amper 18 jaar, maar stond in eigen land te boek als een groot talent. In Brussel zou hij drie jaar onder contract staan, maar kwam hij geen enkele keer in actie. Er volgden uitleenbeurten aan onder meer Oostende, maar wanneer zijn contract in 2016 afloopt, zit hij zonder club. Drie jaar later beukt hij de poort naar de Primera Division open na een sterke seizoen en is hij het onderwerp van een bizarre transfersaga.