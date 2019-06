Sinksenfoor opnieuw van start op Spoor Oost: nieuwe attractie tijdelijk dicht door felle wind

In Antwerpen is zaterdag de Sinksenfoor officieel geopend. De bekende foor vindt voor het vijfde jaar plaats op de site Spoor Oost.

De soms hevige regenbuien konden de feestelijke opening van een van de bekendste kermissen van ons land niet bederven. Onder begeleiding van een fanfare mochten Antwerps schepen Annick De Ridder (N-VA), bekend foorkramer Vincent Delforge en acteur en Sinksenfoor-peter Luk Wyns de Sinksenfoor officieel voor geopend verklaren.

Foto: Patrick De Roo

De kermis, volgens de legende al meer dan vijf eeuwen oud, pakt dit jaar uit met vier nieuwe attracties. De 60 meter hoge zweefmolen “Top of the World”, de wildwaterachtbaan “River Rafting”, spookhuis “Walking Dead” en “Tiki Party”, een zweefarm met een enorm ronddraaiend platform. Met “King Kong” heeft de foor ook een nieuwe bar met twee verdiepingen en meer dan honderd zitplaatsen.

Schepen De Ridder viel op het laatste moment in voor burgemeester Bart De Wever, die op het communiefeest van een van zijn kinderen is, en schepen voor Markten en Foren Ludo Van Campenhout, die in het buitenland is. Voor haar is de Sinksenfoor vooral nostalgie: “Onze bezoekjes met het gezin vroeger waren steeds een onderhandeling over welke vijf attracties we mochten doen, met dan nog de vraag of smoutebollen telde als een van die vijf”.

Foto: BELGAONTHESPOT

De Ridder bedankte de foorkramers voor hun harde werk en de goede samenwerking met de stad. “Wij zullen er alles aan doen om de foor in de toekomst ook verankerd te laten blijven in Antwerpen.” Dit jaar vindt de Sinksenfoor voor de vijfde keer op de site Spoor Oost aan de rand van de stad plaats. De kermis moest noodgedwongen verhuizen na 45 jaar op de Gedempte Zuiderdokken, omdat buurtbewoners klachten hadden over de geluidsoverlast. Ook de volgende jaren zal de foor op dezelfde locatie plaatsvinden, gaf schepen Ludo Van Campenhout recentelijk aan.