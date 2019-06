WK VROUWEN. Duitsland begint feilloos aan jacht op wereldtitel dankzij 19-jarige Gwinn, Spanje boekt eerste WK-zege ooit

Op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk kwam vandaag Duitsland voor het eerst in actie, een van de uitdagers van topfavoriet Verenigde Staten. Tegen China kende de Duitse vrouwen een moeizame start van hun toernooi, maar wonnen we wel. Ook Spanje pakte de volle buit, een historische zege.

Duitsland is het nummer 2 van de wereld en dus wordt er vooral naar hen gekeken om de VS van een nieuwe triomf te houden. Dan zal het wel beter moeten worden dan zaterdagmiddag, want tegen China wisten de Duitse vrouwen niet te overtuigen. Het was China dat voor de rust de beste kansen kreeg, maar scoren deed het niet. Yang Li liet twee huizenhoge mogelijkheden liggen.

Dat zou ze zich beklagen in de tweede helft. Tweemalig wereldkampioen Duitsland - met sterspeelsters Alexandra Popp en Dzsenifer Marozsan op het veld - maakte het verschil op een stilstaande fase. De amper 19-jarige Giulia Gwinn pegelde iets na het uur een afvallende bal in doel, het volstond voor de volle buit. De speelster van Freiburg is nog maar de derde Duitse tiener die op een WK voor vrouwen weet te scoren. Een verrassing is het niet dat de aanvalster de netten doet trillen. Sinds 2015 speelde ze elk jaar minstens één groot toernooi met de jeugdploegen, op elk toernooi wist ze te scoren. Ook op haar eerste WK bij de profs is het dus raak.

Only three teenagers have scored for Germany at a #FIFAWWC



Birgit Prinz in 1995

Ariane Hingst in 1999

Giulia Gwinn in 2019



The 20-year wait ended by the 19-year-old. pic.twitter.com/PZuARz5Yct — Squawka Football (@Squawka) 8 juni 2019

Foto: REUTERS

In dezelfde groep stonden ook Spanje en Zuid-Afrika tegenover elkaar. Spanje was duidelijk favoriet tegen de WK-debutant, ook al had het nog nooit een duel op een wereldkampioenschap gewonnen. Daar kwam verandering in, al deed Thembi Kgatlana iedereen even verschieten door de score te openen. Spanje zette de scheve sitiuatie na de pauze echter recht. Met mooi combinatievoetbal, twee strafschopdoelpunten van Jennifer Hermoso en een goal van Lucia Garcia werd het 3-1.

Jennifer Hermoso in 2019 #FIFAWWC qualifying:





Jennifer Hermoso at the 2019 #FIFAWWC





Nine goals in nine games. https://t.co/J06bgv1VVA — Squawka Football (@Squawka) 8 juni 2019

Foto: AFP

