Eden Hazard wordt in de bloemetjes gezet voor zijn 100e interland (al is het vandaag wel zijn 101e)

Eden Hazard stond voor de interland tegen Kazachstan in de schijnwerpers. Niet alleen omdat gisterenavond eindelijk zijn transfer naar Real Madrid werd afgerond, ook omdat hij nog even in de bloemetjes werd voor zijn 100e interland. Die speelde hij al wel op 24 maart, maar dat was in en tegen Cyprus. Nu de Rode Duivels voor eigen publiek stonden, was het tijd om de aanvoerder een kleine surprise te gunnen. En dat gebeurde in bijzijn van vader Thierry en zijn broers Kylian, Ethan en - uiteraard - Thorgan.

De fans zwaaiden met vlaggetjes met daarop een afbeelding van Hazard en de tekst ‘Thank you captain’. Er was ook een tifo te zien, met daarbij de tekst: ‘Eden, just like the heroes of our childhood. We all need a hero.’ Daarnaast kreeg de kersverse Real Madrid-aanwinst ook nog een aandenken van bondsvoorzitter Gérard Linard.

De 28-jarige Hazard, nu goed voor 101 caps, is de derde Rode Duivel met honderd of meer interlands achter zijn naam. Bij Jan Vertonghen staan er intussen 113 op de teller. Axel Witsel zit aan 102 caps.

