Genkse voorrondewinnaar mag deze zomer naar toernooi van Neymar Jr in Brazilië

Het ging er deze namiddag fel aan toe tijdens de nationale finale van Red Bull Neymar Jr’s Five in Luik. Er werd gestreden voor een plaats op het wereldwijde voetbaltoernooi van de Braziliaanse goalgetter dat in juli in Brazilië plaatsvindt. Meer dan 60 landen nemen deel. Het is uiteindelijk Miramas 13, dat zich via de voorronde in Genk had gekwalificeerd, dat in de finale tegen Lakenois aan het langste eind trok.

Het concept is origineel en spectaculair: vijf tegen vijf voetballen, maar per tegengoal moet er een teamgenoot aan de kant. De wedstrijd duurt maximaal 14 minuten.

Miramas 13 zal de Belgische eer verdedigen. “Onze ambitie is om in Brazilië te winnen”, jubbelde kapitein Kamel Ouali. Hij zal echter niet de enige Belgische vertegenwoordiger zijn op het toernooi in Praia Grande, de plaats waar de vandaag gecontesteerde Neymar jr. opgroeide en een opleidingsinstituut heeft. Ook de 25-jarige Martijn Debbaut uit Oostende zal er zijn. Het was Neymar jr. zelf die hem uitkoos om mee te jongleren in het filmpje ter aankondiging van het groots opgezet toernooi.

“Er mochten zeven spelers gaan en de eerste zes gekozen spelers waren al snel bekend”, aldus de dolgelukkig Debbaut die voordien met zijn talent als straatvoetballer de halve finales van Belgium’s Got Talent haalde. “We hadden allemaal een video ingestuurd waarop we onze kunstjes toonden. Het was Neymar zelf die de zevende mocht kiezen en hij koos voor mij. Ongelooflijk.”

Debbaut was een talentvolle speler bij KV Oostende toen hij op 19-jarige leeftijd zijn enkel twee keer brak en veldvoetbal een verloren zaak werd. Intussen hij beroepshalve voetbalartiest die op allerlei gelegenheden zijn kunstjes aan de man brengt.

“Trouwfeesten, communiefeesten,…. Overal waar ze een beetje animatie kunnen gebruiken, kan ik opduiken. Ik hoop dat het in Brazilië ook wat wordt.” Dat hopen die jongens van Miramas 13 ook.